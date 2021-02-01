مصدر بـ"الكهرباء" يكشف تفاصيل نظام وقواعد محاسبة الممارسات للمتقدمين لعدادات كودية

كتب_ محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن الشركة أرسلت تعليمات لكافة رؤساء مجالس إدارات شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية طالبتهم خلالها بتغيير نظام محاسبة المواطنين المتقدمين بطلبات لتحويل نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية بدلا منه بعد اشتراط الشركات على المواطنين سداد كافة الممارسات منذ تقديم الطلب حتى عملية المعاينة ومن ثم سداد المقايسة حيث تم فرض شرط جديد يتمثل فى إلزام المواطن بسداد كافة الأشهر بمتوسط مالى يتم تحديده من قبل قطاع الشئون التجارية التابع له المواطن.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن تعليمات القابضة نصت على تحديد الحساب فقط لكافة المشتركين عند حد أقصى استهلاك 90 ك.و.س بمبلغ حوالى 100 جنيه كمتوسط عن كل شهر بالنسبة للقطاعين المنزلى والتجارى وذلك فى إطار سعى القابضة على تذليل العقبات والشكاوى التى تعرض لها المواطنين.

وأكد أنه يحق لأى مواطن تحويل عداده من الكودى لعداد شرعى حال التصالح فى مخالفات البناء عن طريق الحى أو الجهاز أو مجلس المدينة التابع له.

ونوه إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشغيل تلك الخدمة على المنصة الالكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان سهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطن.