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جيش ميانمار يستولي على السلطة ويفرض حالة الطوارئ

06:16 ص الإثنين 01 فبراير 2021
جيش ميانمار يستولي على السلطة ويفرض حالة الطوارئ

جيش ميانمار

يانجون - (د ب أ):

أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ وعين جنرالا سابقا رئيسا للبلاد، حسبما ذكرت محطة "مياوادي" التلفزيونية المملوكة للجيش اليوم الاثنين.

وتم تعيين جنرال سابق يدعى "ميينت سوي"، كان يشغل منصب نائب الرئيس حتى انقلاب اليوم الاثنين، كرئيس بالإنابة.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من اعتقال الزعيمة الفعلية للبلاد "أون سان سو تشي" والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، إلى جانب قادة الأحزاب الصغيرة، في مداهمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد.​

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