أكثر من 14 ألف مصاب بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

دمشق - (د ب أ):

تجاوز عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية الـ 14 ألف حالة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الأحد وزارة الصحة السورية تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) نسخة منه.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين بلغ 7562. وأضاف أن عدد المتوفين جراء الاصابة بفيروس كورونا بلغ 921.

ومنذ منتصف شهر يناير الجاري بدأت أعداد المصابين بفيروس كورنا في عموم المناطق السورية بالانخفاض بشكل كبير .