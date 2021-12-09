Masrawy logo white

إيران والغرب يتبادلان الاتهامات مع استئناف المحادثات النووية في فيينا

05:39 م الخميس 09 ديسمبر 2021
إيران والغرب يتبادلان الاتهامات مع استئناف المحادثات النووية في فيينا

المحادثات النووية في فيينا

فيينا - (د ب أ):

جرى في فيينا اليوم الخميس استئناف المفاوضات بشأن وضع حدود جديدة لبرنامج إيران النووي، حيث تبادلت طهران والغرب الاتهامات بشأن استعداد كل منهما للتوصل إلى اتفاق.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مكالمة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الولايات المتحدة والمشاركين الأوروبيين لم يقدموا أي اقتراحات بناءة حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن الوزير القول: "يتعارض هذا مع زعمهم بأنهم يتفاوضون بجدية".

ووجه دبلوماسيون من واشنطن وبرلين وباريس ولندن انتقادات مماثلة لإيران، وقالوا إن طهران تريد التراجع عن تسويات تم بالفعل التوصل إليها.

وتم استئناف المفاوضات الأسبوع الماضي بعد توقف استمر عدة أشهر، ثم عُقدت مجددا اليوم الخميس بعد فترة راحة خمسة أيام.

وغرد السفير الروسي في فيينا، ميخائيل يوليانوف، عبر موقع "تويتر" عن "توترات وبعض خيبة أمل".

وتهدف المباحثات إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، وفي المقابل، رفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الإسلامية، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية لعام 2015، والذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.

كانت واشنطن انسحبت من الاتفاق منتصف عام 2018، وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران، مما دفع طهران إلى تخصيب اليورانيوم بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في صنع أسلحة نووية.

المحادثات النووية في فيينا إيران برنامج إيران النووي وزير الخارجية الإيراني

الخبر التالى:

موسكو: نأمل في نجاح مفاوضات فيينا وندعو واشنطن وطهران لتنسيق الخطوات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا