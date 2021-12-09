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الكويت.. امرأة مصرية تلد في المنزل وتضع جنينها في الثلاجة

12:42 م الخميس 09 ديسمبر 2021
الكويت.. امرأة مصرية تلد في المنزل وتضع جنينها في الثلاجة

ارشيفية

(وكالات):

يحقق رجال الأمن في الكويت مع وافدة مصرية دهمتها آلام الولادة في شقتها الكائنة في الفنطاس، ووضعت جنينها بعلم زوجها في الثلاجة إثر وفاته، دون إبلاغ الجهات المختصة.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" إن الوافدة وبعد أن وضعت جنينها شعرت بالتعب فاستدعى زوجها الطوارئ الطبية وبنقلها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات لها تبين أنها خضعت لعملية ولادة متعسرة.

وأضافت الصحيفة أنه وبمواجهتها وزوجها اعترفا بأن الولادة حصلت بالفعل قبل يوم في شقتهما في منطقة الفنطاس، وأن الجنين ولد ميتا، فوضعاه في الثلاجة.

وأفاد المصدر الأمني بأنه تم إبلاغ جهات التحقيق بالواقعة، فكلفت رجال المباحث للتحري ومعرفة الملابسات.

وأشار إلى أنه وبالانتقال إلى الشقة عثر على جثة الجنين، وتمت إحالتها إلى الطب الشرعي، وجار استكمال التحقيقات، لمعرفة إن كان الجنين ولد ميتا أم حيا وتم التخلص منه.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أنه تقرر حجز الزوج للتحقيق وفرض حراسة على زوجته.

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