تركيا: إلقاء القبض على 22 شخصا للاشتباه في صلتهم بـ "داعش"

أنقرة - (د ب أ):

أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة 22 شخصا صدرت بحقهم مذكرات توقيف لصلتهم بتنظيم "داعش".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية القول اليوم الخميس إن "فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية متزامنة للقبض على 30 أجنبيا تبين أن لهم صلة بعناصر من داعش، موجودين في مناطق الصراع".

وأسفرت العملية عن توقيف 22 شخصا يحملون جنسيات أجنبية.

وتتواصل الإجراءات الأمنية بحق الموقوفين، فيما لا يزال العمل جاريا للقبض على بقية المطلوبين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.