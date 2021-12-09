كوريا الجنوبية تسجل 7102 إصابة بكورونا و57 وفاة

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 7102 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 496 ألفا و584 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت البلاد 57 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 4077 شخصا.

وقفز عدد الحالات الحرجة إلى عدد قياسي عند 857 شخصا، مقارنة بـ 840 شخصا في اليوم السابق، بحسب يونهاب.​