أكثر الكلمات إنتشاراً

ياسمين عبد العزيز الطقس فيروس كورونا أوميكرون إثيوبيا سد النهضة
Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل 7102 إصابة بكورونا و57 وفاة

04:01 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 7102 إصابة بكورونا و57 وفاة

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 7102 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 496 ألفا و584 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت البلاد 57 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 4077 شخصا.

وقفز عدد الحالات الحرجة إلى عدد قياسي عند 857 شخصا، مقارنة بـ 840 شخصا في اليوم السابق، بحسب يونهاب.​

كوريا الجنوبية اصابات كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
909

إصابات اليوم

56

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

365831

إجمالي الإصابات

20877

إجمالي الوفيات

304156

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|56 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا