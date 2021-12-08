وزير الدفاع الأوكراني يحذر من "مذبحة دموية" في حالة الغزو الروسي

واشنطن - (د ب أ)

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من أن غزوا روسيا لأوكرانيا سيعني مذبحة دموية حقًا.

وطالبت موسكو بدورها بضمانة من كييف بعدم مهاجمة المناطق الواقعة في أقصى شرق البلاد والمعروفة مجتمعة باسم "دونباس" التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.

وقال الوزير في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، إنه في حالة وقوع هجوم من جانب أوكرانيا، فإن العقيدة العسكرية الروسية ستراه بوضوح غزوًا، لأن الكثير من المواطنين الروس يعيشون أيضًا في منطقة دونباس.

وحذر ريزنيكوف في المقابلة من أن "رجالاً روس سيعودون أيضًا في التوابيت".