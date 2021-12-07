الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بالعقوبات إذا تمادى عدوانها ضد أوكرانيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من توسيع الإجراءات العقابية المفروضة بالفعل ضد روسيا في حالة "تمادي عدوانها تجاه أوكرانيا"، وذلك مباشرة قبل بدء الاجتماع الافتراضي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا اليوم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لسفراء دول الاتحاد الأوروبي -حسبما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية- إن التكتل "سيرد بشكل ملائم على أي تحركات عدوانية يتم اتخاذها ضد جيراننا بما فيهم أوكرانيا، كما سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية تتجاوز العقوبات الاقتصادية حال حدوث غزو عسكري".

وأضافت دير لاين: "نحن نُفضل الانخراط بشكل بناء مع موسكو، لكن ذلك يعتمد عليهم.. وحاليا فإن تحركات واختيارات روسيا المتعمدة والعدوانية تستمر في زعزعة الاستقرار في أوروبا".