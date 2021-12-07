Masrawy logo white

الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بالعقوبات إذا تمادى عدوانها ضد أوكرانيا

10:59 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يهدد روسيا بالعقوبات إذا تمادى عدوانها ضد أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من توسيع الإجراءات العقابية المفروضة بالفعل ضد روسيا في حالة "تمادي عدوانها تجاه أوكرانيا"، وذلك مباشرة قبل بدء الاجتماع الافتراضي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا اليوم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لسفراء دول الاتحاد الأوروبي -حسبما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية- إن التكتل "سيرد بشكل ملائم على أي تحركات عدوانية يتم اتخاذها ضد جيراننا بما فيهم أوكرانيا، كما سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية تتجاوز العقوبات الاقتصادية حال حدوث غزو عسكري".

وأضافت دير لاين: "نحن نُفضل الانخراط بشكل بناء مع موسكو، لكن ذلك يعتمد عليهم.. وحاليا فإن تحركات واختيارات روسيا المتعمدة والعدوانية تستمر في زعزعة الاستقرار في أوروبا".

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا فلاديمير بوتين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا