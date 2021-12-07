الرئيس الفلسطيني يصل تونس في زيارة رسمية

تونس - (أ ش أ)

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، إلى تونس في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد كان في استقبال نظيره الفلسطيني بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي فور وصوله، مشيرا إلى أنه تم استعراض تشكيلة من الجيوش الثلاثة التي أدت لهما التحية.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يعقد الرئيس التونسي محادثات مع رئيس دولة فلسطين حيث سيتطرق الجانبان إلى سير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.