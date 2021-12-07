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الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

08:21 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الإمارات والسعودية تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأميرمحمد بن سلمان

الإمارات - (أ ش أ)

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء في أبوظبي مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

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Asha
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