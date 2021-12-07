4 أيام ونصف يوم.. الإمارات تعتمد نظامًا جديدًا للعمل الأسبوعي

أبوظبي- (د ب أ):

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الثلاثاء، بأن الحكومة اعتمدت النظام الجديد للعمل الأسبوعي، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا.

وتقرر أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وأن يكون العمل يوم الجمعة نصف يوم، حتى الثانية عشرة ظهرا.

وفيما يتعلق ببقية أيام الأسبوع، فسيكون العمل لثماني ساعات، تبدأ من السابعة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف عصر.

وتقرر أيضا توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون في الواحدة والربع ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.