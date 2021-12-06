كوريا الجنوبية تركز على احتواء متحور "أوميكرون" الجديد حتى نهاية هذا العام

سول - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم، اليوم الاثنين، إن بلاده ستركز على احتواء متحور أوميكرون الجديد من فيروس "كورونا" حتى نهاية هذا العام حيث بدأت البلاد في فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا وسط تزايد حصيلة الإصابات اليومية بكورونا.

وقال كيم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن تهديد متحور أوميكرون أصبح واضحًا، رغم أننا لا نملك فهمًا واضحًا له، إلا أن ما يبدو يؤكد أنه شديد العدوى، داعيًا إلى إجراء فحوصات الحجر الصحي الشاملة على الوافدين من الخارج أثناء إجراء تتبع سريع للمخالطين بالمصابين بمتحور أوميكرون.

وقد أعلنت السلطات الصحية أنه سيتعين على القادمين من الخارج الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام بغض النظر عن وضع تلقيهم اللقاح حتى يوم 16 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه بدءًا من اليوم وحتى الثاني من يناير المقبل، سيتم تحجيم عدد الأشخاص في التجمعات الشخصية إلى 6، في العاصمة سول والمدن المجاورة لها و8 في باقي المناطق، من 10 و12 على التوالي، وحتى الآن، أكدت كوريا الجنوبية 24 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز أيضًا على تعزيز التطعيمات وتأمين أسرة المستشفيات وتوسيع العلاج في المنزل للتخفيف من الوضع الوبائي.