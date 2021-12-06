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رئيس إيران يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

11:42 ص الإثنين 06 ديسمبر 2021
رئيس إيران يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

إبراهيم رئيسي

(وكالات):

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، اليوم الاثنين، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

كما التقى الشيخ طحنون بن زايد في طهران، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الزيارة تتناول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجرى نهاية نوفمبر الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ناقشا خلاله مختلف القضايا بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية والثنائية.

ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية، وقال إن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها الفعال مع الأصدقاء والجيران.

وعلقت إرنا على زيارة الشيخ طحنون لطهران بالقول إن "سياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ستسهم في إرساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة إذا كانت هناك إرادة جادة من الطرفين".

إبراهيم رئيسي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مجلس الأمن القومي الإيراني

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