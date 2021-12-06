اشتباكات واحتجاجات في فرنسا خلال حدث انتخابي لليميني المتطرف "زيمور"

باريس -(د ب أ):

اشتبك أنصار المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زيمور مع متظاهرين خلال حدث انتخابي نظمه السياسي اليميني المتطرف في ضواحي باريس.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية معارضون يحتشدون خارج مكان تنظيم الحدث في فيلبينت بالضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة، فيما قامت الشرطة بالفصل بين الجانبين مساء أمس الأحد.

وتجمع أكثر من 10 آلاف شخص داخل "مركز معارض فيلبينت" لرؤية زيمور، الذي أعلن عن اسم حركته الجديدة "الاسترداد".

وقال زيمور للحضور إن فرنسا تواجه التدمير وأن الوجود الفرنسي مهدد . ودعا إلى "معركة أكبر منا" من أجل خلاص الأمة.

وأفادت "أس أو أس راسيزم"، وهي منظمة مناهضة للعنصرية، بأن أعضاءها تعرضوا للهجوم خلال احتجاج داخل المكان، مضيفة أن بعضهم أصيب.

وأظهرت لقطات مصورة أحداثا صاخبة حيث تم استخدام اللكمات والقاء الكراسي وتم دفع المتظاهرين نحو المخرج. وشوهدت إحدى المشاركات بعد ذلك ورأسها ملطخة بالدماء خارج المبنى.

وفي الوقت ذاته، تظاهر حوالي 2200 شخص ضد زيمور بشكل سلمي وسط باريس.

وأدين زيمور مرارا بتهمة الإدلاء بتصريحات عنصرية.​