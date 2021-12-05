تأكيد أمريكي روسي على عقد اجتماع افتراضي بين بايدن وبوتين

موسكو- (د ب أ):

يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اجتماعا افتراضيا يوم الثلاثاء، حيث أكد الجانبان الآن الاجتماع المقرر.

وأكد السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف موعد عقد القمة لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي ذلك في وقت لاحق أمس السبت.

وسيبحث الزعيمان مجموعة من القضايا الرئيسية، فيما يتعلق بالعلاقة بين روسيا والولايات المتحدة ، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي والإنترنت وقضايا إقليمية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، سيؤكد مخاوف الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية الروسية، على الحدود مع أوكرانيا وسيؤكد أيضا دعم الولايات المتحدة، فيما يتعلق بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

يأتي الاجتماع وسط تصاعد التوترات في أوكرانيا، فيما تتبادل واشنطن وموسكو الاتهامات بشأن عمليات استفزاز عسكرية في المنطقة. وأكدت روسيا أنه سيتم مناقشة ذلك في الاجتماع.

وحذر بايدن الرئيس الروسي من أي تدخل عسكري آخر في أوكرانيا وأعلن عن مبادرات جديدة لحماية الدولة الواقعة شرق أوروبا، وهي حليف مقرب في حلف شمال الأطلسي(ناتو).

وذكرت تقارير أن روسيا حشدت مجموعة واسعة من القوات في مناطق، ليست بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا. ونفى الكرملين تلك التقارير .

وعقد بوتين وبايدن قمتهما الأولى في جنيف، في يونيو الماضي، حيث اتفقا على بدء محادثات جديدة حول مبادرة لنزع السلاح النووي.