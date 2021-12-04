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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.3% خلال 24 ساعة

07:19 م السبت 04 ديسمبر 2021
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.3% خلال 24 ساعة

إصابات كورونا في أمريكا

نيويورك - (د ب أ)

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 49 مليون حالة إصابة، حتى الساعة 0317 صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وجاءت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 0.2% خلال الأسبوع الماضي.
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وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.11 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 0.2% عن نفس الوقت من اليوم السابق.
وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 1.5% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.52 مليون إصابة.
وشهدت ميشيجان أيضا أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم تسجيل 310 وفيات.

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