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مقتل 31 شخصًا على الأقل في هجوم بوسط مالي

07:17 م السبت 04 ديسمبر 2021
مقتل 31 شخصًا على الأقل في هجوم بوسط مالي

مالي

باماكو - (د ب أ)

ذكر مسؤولون في مالي في بيان اليوم السبت أن 31 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة تقل مدنيين في مالي.

وتم إضرام النار في الشاحنة، التي كانت تقل أشخاصا من معرض باندياجارا بوسط مالي أمس الجمعة بالقرب من قرية سونجو.

وقال بيان أصدرته الحكومة الانتقالية إن 17 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلى الآن.

وشهدت مالي ثلاثة انقلابات عسكرية منذ 2012 وتعاني من عدم استقرار سياسي شديد. وتشيع هجمات المسلحين وغالبا ما يتم ربطها بجماعات إرهابية.

وتوقفت الرعاية الصحية في العديد من الأماكن بسبب الصراعات وتم إغلاق العديد من المدارس.

مالي باماكو جريمة قتل إطلاق النار

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