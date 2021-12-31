بايدن يعتزم الاتصال بالرئيس الأوكراني زيلينسكي يوم الأحد المقبل

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء محادثة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد إجرائه أمس الخميس محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن بايدن يعتزم الاتصال بالرئيس الأوكراني يوم الأحد المقبل.

وأضاف البيت الأبيض أنه بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الرئيس الاستعدادات للمباحثات المزمعة مع موسكو، والتي من شأنها أن تساعد في نزع فتيل الصراع.

أكد زيلينسكي على موقع تويتر خبر إجراء المحادثة مع الرئيس الأمريكي.

قال البيت الأبيض، إن بايدن سيؤكد خلال محادثته مع زيلينسكي مجددا على دعم الولايات المتحدة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

كان بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين لمدة ساعة تقريبا يوم أمس الخميس.

من حيث المضمون، ركزت المحادثة بين الجانبين على الصراع في أوكرانيا والتحضير للقاءات دبلوماسية مقبلة.

وكانت آخر مرة تحدث فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس زيلينسكي يوم الأربعاء الماضي.

ويخطط دبلوماسيون روس وأمريكيون لعقد لقاء في جنيف يومي 9 و 10 كانون ثان/يناير المقبل.

كما يخطط حلف شمال الأطلسي (ناتو) لعقد اجتماع مع الجانب الروسي في 12 من كانون ثان /يناير المقبل.

وسيكون هناك أيضا اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (أو إس سي إي) في 13 كانون ثان/يناير.

ومنذ أسابيع تتهم الولايات المتحدة روسيا بنشر مكثف لقواتها في مناطق على الحدود مع أوكرانيا، وسط مخاوف أن تقوم القوات الروسية بغزوها.

وتنفي روسيا مثل هذه الخطط للغزو وتتهم من جانبها أوكرانيا بنشر جنود إضافيين في المنطقة.

ضمت روسيا في عام 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود، وبدأت في دعم الانفصاليين الموالين للكرملين في شرق أوكرانيا.