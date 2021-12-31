وكالة بريطانية تقر عقارا تنتجه "فايزر" لعلاج مرضى كورونا

لندن - (د ب أ):

أقرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أقراص باكسلوفيد من انتاج شركة فايزر الأمريكية، حيث تسارع حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لبناء ترسانة من الأسلحة ضد تفشي الجائحة مجددا.

وقالت الوكالة إنه تمت إجازة عقار فايزر "باكسلوفيد" للاستخدام من جانب الأفراد فوق سن الثامنة عشر ممن يعاني من أعراض طفيفة إلى متوسطة لمرض كوفيد-19 وللحيلولة دون أن تتطور الإصابة إلى أعراض مرضية شديدة على الأقل".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، ينضم عقار باكسلوفيد إلى مجموعة متنامية من الأدوية لمكافحة الجائحة، بما في ذلك العقارات ومضادات الفيروسات.

وكانت بريطانيا في طليعة الدول بشأن تراخيص اللقاحات والأدوية وتسارع من حملتها فيما يتعلق بالجرعة التنشيطية، بعد تزايد الإصابات بمتحور أوميكرون.

وطلبت بريطانيا شراء 75ر2 مليون وحدة من عقار فايزر، الذي حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. كما طلبت بريطانيا شراء عقار مولنوبيرافير المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة ميرك الأمريكية، بالتعاون مع شريكتها ريدجباك بيوثيرابيويتكس، ووافقت عليه الوكالة البريطانية في نوفمبر الماضي.

ومن المبكر السابق لآوانه للغاية معرفة ما إذا كان أوميكرون له أي تأثير على فعالية باكسلوفيد، لكن الوكالة قالت إنها تعمل مع فايزر لمعرفة ذلك.

وارتفع سهم فايزر بنسبة 5ر0% خلال تعاملات ما قبل فتح السوق.