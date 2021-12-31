هيلاري كلينتون تتوقع ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

01:31 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
هيلاري كلينتون تتوقع ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

هيلاري كلينتون

نيويورك- (د ب أ/ ت ك أ):

أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن اعتقادها أن الرئيس السابق دونالد ترامب يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024، وحذرت من أن فوزه بولاية ثانية من شأنه أن يجعل سنواته الأربع الأولى في البيت الأبيض، والتي اتسمت بالاضطراب، بمثابة عبث أطفال، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وقالت كلينتون في مقابلة بثتها قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية أمس الخميس: "لو كنت من المولعين بالرهانات، لقلت إن ترامب سيرشح نفسه مجددا. إذا لم تتم محاسبته، وتمكن من الفوز مجددا، اعتقد أن ذلك سيكون بمثابة النهاية لديمقراطيتنا".

وحذرت السيدة الأولى السابقة ومرشحة الحزب الديمقراطي السابقة للرئاسة من أن السماح لترامب باستعادة زمام السلطة سيكون كارثة غير مسبوقة للولايات المتحدة.

وأوضحت كلينتون: "هذه نقطة فاصلة. إذا تمكن ترامب، أو من على شاكلته، من تولي الرئاسة مجددا... لن تعرفوا بلادنا".

هيلاري كلينتون دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية

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