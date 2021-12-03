‏الرئيس اللبناني: نأمل أن تسهم استقالة قرداحي بوضع حد للأزمة مع دول الخليج

وقال حساب الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "‏الرئيس عون جدد خلال تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية متمنياً أن تضع الاستقالة حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية".‎



وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.