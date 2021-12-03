الرئيس اللبناني: نأمل أن تسهم استقالة قرداحي بوضع حد للأزمة مع دول الخليج
وكالات:
أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في أن تساهم استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، في وضع حد للأزمة مع دول الخليج.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وجاء في كتاب الاستقالة: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".
وتحدث في وقت سابق وزير الإعلام اللبناني قائلا إن استقالته قد تساعد على "حلحلة الأزمة" بين لبنان ودول خليجية على رأسها السعودية.
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