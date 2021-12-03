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‏الرئيس اللبناني: نأمل أن تسهم استقالة قرداحي بوضع حد للأزمة مع دول الخليج

06:59 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
‏الرئيس اللبناني: نأمل أن تسهم استقالة قرداحي بوضع حد للأزمة مع دول الخليج

الرئيس اللبناني ميشال عون

وكالات:

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن أمله في أن تساهم استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، في وضع حد للأزمة مع دول الخليج.

وقال حساب الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "‏الرئيس عون جدد خلال تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية متمنياً أن تضع الاستقالة حداً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية".‎

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وجاء في كتاب الاستقالة: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

وتحدث في وقت سابق وزير الإعلام اللبناني قائلا إن استقالته قد تساعد على "حلحلة الأزمة" بين لبنان ودول خليجية على رأسها السعودية.

ميشال عون جورج قرداحي دول الخليج لبنان

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