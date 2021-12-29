الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية

08:38 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
الثاني خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية

زلزال

اليونان - (أ ش أ)

تعرضت جزيرة كريت اليونانية لهزة أرضية جديدة مساء اليوم الأربعاء، بلغت قوتها 3ر5 درجة على مقياس ريختر، وهي ثاني هزة أرضية تتعرض لها الجزيرة خلال يوم واحد.

وأفاد معهد أثينا للجيوديناميكا بأن الهزة وقعت في الساعة 6:47 مساءً (بالتوقيت المحلي)، على عمق 1ر59 كم، في نفس الموقع الذي سُجلت فيه صباح اليوم هزة أرضية بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من وقوع هزتين أرضيتين أخريين على الجزيرة.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال جزيرة كريت اليونانية هزة أرضية اليونان

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