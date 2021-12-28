المملكة المتحدة تسجل 129 ألف إصابة جديدة بكورونا

08:34 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
المملكة المتحدة تسجل 129 ألف إصابة جديدة بكورونا

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت المملكة المتحدة تسجيل 129 ألفا و471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة سجلت أيضاً 18 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بريطانيا يبلغ حوالي 12 مليونا و200 ألف حالة، وعدد الوفيات ما يقارب 148 ألفا.

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Asha
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