تقارير: جونسون لن يكشف عن إجراءات جديدة للتعامل مع كوفيد قبل رأس السنة

لندن - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أنه من غير المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قيودً جديدة على فيروس (كورونا) للعام الجديد بعد إحاطة حول الفيروس المطور منه "أوميكرون."

وأوضحت الصحيفة، اليوم الاثنين ، أن رئيس الوزراء يجري محادثات مع كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي وكبير المستشارين العلميين باتريك فالانس للنظر في أحدث البيانات ، موضحة أنه من غير المتوقع أن يخرج أي إعلان من الاجتماع ، مشيرة إلى أن كل من "اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية" أدخلت قيودًا بسبب كوفيد شملت حظر الاختلاط في أعقاب انتشار متغير "أوميكرون".

وأضافت أن النوادي الليلية أغلقت أبوابها اليوم في ويلز مع تشديد قيود كوفيد، ولكن جونسون يرفض حتى الآن تنفيذ إجراءات مماثلة في إنجلترا.

وفي السياق ، أضاف صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أنه من المرجح أن تكون حفلات الزفاف والجنازات مستثناة من أي قوانين جديدة - لفيروس كوفيد - يمكن فرضها في وقت لاحق ، حيث يتطلع الوزراء لتجنب تعطيل "الأحداث المهمة في الحياة" .

وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة "ديلي تلجراف"إلى أن المدارس كانت تضع خططًا لإرسال مجموعات عام كامل إلى المنزل للتعلم عن بعد إذا تعرضت لنقص الموظفين المرتبط بكوفيد بعد عطلة عيد الميلاد ، مشيرة إلى أن الوزراء لا ينظرون في إغلاق المدارس في شهر يناير.