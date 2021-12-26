إلغاء أكثر من 7 آلاف رحلة جوية بسبب كورونا

10:36 م الأحد 26 ديسمبر 2021
إلغاء أكثر من 7 آلاف رحلة جوية بسبب كورونا

فيروس كورونا

لندن - (بي بي سي)

وصل عدد رحلات الطيران الملغاة حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، التي تصادف احتفال أغلب المناطق والبلدان بحلول عيد الميلاد، إلى أكثر من 7 آلاف رحلة نتيجة نقص الموظفين في ظل زيادة نسبة الإصابات بعدوى كورونا الفيروسية بين طواقم الطيران.

ومع عودة تفشي وباء كورونا هذا الشتاء بظهور المتحور "أوميكرون"، ضربت الفوضى حركة السفر في الولايات المتحدة حيث تم إيقاف أكثر من 500 رحلة طيران جملة واحدة حتى اليوم الأحد وقال المشغلون الجويون إن العديد من الطيارين وأفراد الطاقم قد دخلوا إلى العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم.

و في جميع أنحاء أوروبا، أرجعت التقارير الإلغاءات إلى تعقيدات قواعد السفر وصدور نشرات بحظره وتعليق التنقلات من دول في محاولة لاحتواء الموجة الجديدة من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون.

هذا المحتوى من

BBC
فيروس كورونا كوفيد 19 رحلات الطيران

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