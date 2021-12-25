الآلاف في إنجلترا يتلقون جرعات معززة للقاح كورونا يوم عيد الميلاد

لندن - (د ب أ)

اصطفت طوابير أمام الصيدليات في إنجلترا اليوم السبت لانتظار الحصول على جرعات مضادة لفيروس كورونا في يوم عيد الميلاد مع تواصل الجهود في مواجهة الإصابات المتزايدة بالفيروس.

وشوهد المواطنون وهم ينتظرون الحصول على الجرعات في عيد الميلاد، حيث يتواصل برنامج الجرعات المعززة في فترة العيد بانجلترا، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وتوجهت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالشكر لطواقم القطاع الصحي الذين يعملون أو يتطوعون في يوم عيد الميلاد.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية عبر موقع تويتر: "من مقدمي اللقاح إلى المتطوعين والحمالين والمسعفين والقابلات وممارسي الصحة النفسية، وجميع العاملين الأساسيين الأخرين، نشكر كل من يعمل خلال فترة الأعياد!".

وحث وزير الصحة ساجد جاويد عشية عيد الميلاد المواطنين على تلقي اللقاح، قائلا "اجعلوا الجرعة المعززة جزءا من عيد الميلاد هذا العام"، حيث تظهر الأرقام مدى التهديد الذي يشكله المتحور أوميكرون. كما أشاد بالطواقم العاملة خلال فترة الأعياد.

وكتب جاويد في رسالة: "أود أن أشكر هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمتطوعين على عملهم الإيثاري الذين يؤدونه بلا كلل وعلى التضحية بقضاء وقتهم مع أحبابهم من أجل إعطاء جرعات تنفذ الأرواح خلال يوم عيد الميلاد ويوم الصناديق من هذا العام، ومساعدة الجميع على الحصول على جرعة معززة الآن".

وتم تسجيل 122 ألفا و186 إصابة جديدة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة حتى الساعة 9 من صباح الجمعة ، وهي حصيلة يومية قياسية، بينما توفي 137 شخصا خلال 28 يوما من تأكيد الإصابة.