السفارة الأمريكية بالرياض تدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على السعودية

الرياض - (د ب أ):

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض بشدة اليوم السبت الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة، في بيان صحفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على شعب المملكة العربية السعودية، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني".

وكان تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، أعلن مساء امس الجمعة، مقتل مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جراء سقوط مقذوف حوثي في صامطة بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية بنطاق واسع في إطار القانون الدولي والإنساني.