الفيضانات تحصد أرواح 46 شخصا في ماليزيا

كوالالمبور- (أ ش أ):

قال المفتش العام للشرطة الماليزية تان سري عبد الله، إن الفيضانات التي ضربت عدة ولايات في البلاد أودت بحياة 46 شخصا، بينما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وأضاف عبد الله - في تصريحات أوردتها صحيفة "مالاي ميل" الماليزية اليوم /السبت/ - أن هناك 25 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية "سيلانجور" (17 رجلا و8 نساء)، و18 آخرين في ولاية "باهانج"، وثلاثة أشخاص في ولاية "سري مودا".. موضحا أن هناك لا يزال 54 ألفا و532 شخصا من المتضررين من الفيضانات في 334 مركزا للإغاثة.

وأشار إلى أنه تم نشر 377 شرطيا في الأماكن المتضررة، لمنع وقوع سرقات المنازل والسيارات، حيث تم الإبلاغ عن عدة حوادث سرقة ناتجة عن حالة الفوضى بسبب الفيضانات.. موضحا أن هناك 68 طريقا في مناطق (كيلانتان وباهانج ونيجيري سيمبيلان وسيلانجور)، مغلقة بسبب الفيضانات.