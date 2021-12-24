تباين في أعداد الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أعلنت بيانات وزارات الصحة ببعض الدول العربية، تباين أعداد إصابات فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة بالإضافة إلى 1352 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية.

وفي العراق، سجلت الصحة العراقية 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 466 شخصا للشفاء، فيما بلغت الوفيات 7 حالات في عموم محافظات البلاد".

وفي ليبيا، ذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وست وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي فلسطين، سجلت الصحة الفلسطينية، 9 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و261 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة بالإضافة إلى 332 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

وفي الأردن، سجلت الصحة، 31 وفاة و2304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 ألفا و403 وفيات ومليون و50 ألفا و257 إصابة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 654 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 954 ألفا و853 حالة.