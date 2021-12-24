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مقتل شخصين إثر حريق في مستشفى لمرضى كورونا جنوب روسيا

12:46 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
مقتل شخصين إثر حريق في مستشفى لمرضى كورونا جنوب روسيا

مقتل شخصين إثر حريق في مستشفى جنوب روسيا

موسكو - (د ب أ):

لقي شخصان حتفهما في حريق، اندلع في مستشفى لمرضى فيروس كورونا المستجد، في جنوب روسيا

وذكرت السلطات الروسية أن الحريق اندلع اليوم الجمعة، في وحدة للعناية المركزة، في مدينة "استراخان".

وأضافت السلطات أنه تم نقل 16 شخصا إلى مكان آمن.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية أنه يشتبه في أن يكون ماس كهربائي في مصباح هو سبب اندلاع الحريق

ولم يتم العثور على أي مشكلات في معدات التهوية.

كان ستة أشخاص قد قتلوا جراء حريقين اندلعا في مستشفيين لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة سانت بطرسبرج غربي روسيا والعاصمة موسكو في شهر مايو الماضي.

روسيا حريق مستشفى مصرع شخصين

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