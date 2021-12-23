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الكويت تبدأ محاكمة المتهمين "أونلاين"

02:43 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الكويت تبدأ محاكمة المتهمين "أونلاين"

علم الكويت

وكالات:

بدأت الكويت، الخميس، تطبيق نظام المحاكمات "أونلاين" للمتهمين من داخل أماكن حبسهم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، أن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ورئيس المحاكم الكلية عبداللطيف الثنيان دشّنا اليوم نظام المحاكمات "أونلاين" للسجناء في سجن الكويت المركزي.

وأوضحت أنه تم إجراء بث تجريبي في قصر العدل الكويتي، الخميس، مع السجن المركزي.

وأشارت إلى أن تلك المحاكمات ستقتصر على المتهمين الذين يقضون فترة الحبس الاحتياطي، ويحتاجون لتجديد قرارات الحبس، او أولئك الذين تمت إحالتهم من النيابة بعد قرار حبسهم احتياطياً.

وأكدت المصادر أن "الإدارة الفنية بوزارة العدل تأكدت وبحضور القياديين من تقنيات الصوت والبث، حيث قام القياديون بتشغيل البث والتأكد من جاهزيته".

الكويت وزارة العدل هاشم القلاف سجن الكويت المركزي قصر العدل الكويتي

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