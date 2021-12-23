الأردن يسجل أكثر من 100 إصابة بمتحور "أوميكرون"

وكالات:

أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، الاشتباه بإصابة أكثر من 100 حالة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، في تصريحات لصحيفة "الدستور" الأردنية، إنه "تم، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات بالمتحور الأفريقي في المملكة إلى 9 حالات".

ووصلت الأردن أمس الأربعاء أول شحنة فحص "بي سي آر" الخاصة بالكشف عن الإصابات بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، بحسب الشبول.

وسجل الأردن في 9 ديسمبر، أول إصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة الأردنية، فإن الإصابة الأولى لأردني قادم من جنوب أفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان، أما الثانية فتعود لأردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخرا، وهو محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.