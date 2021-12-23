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بوتين: الخبراء الروس يعملون بنجاح في أفريقيا لمكافحة أوميكرون

01:51 م الخميس 23 ديسمبر 2021
بوتين: الخبراء الروس يعملون بنجاح في أفريقيا لمكافحة أوميكرون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الخبراء والمتخصصين الروس يعملون بنجاح في القارة الأفريقية لمحاربة ومكافحة المتحور الجديد "أوميكرون".

وأضاف بوتين خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي يعقده اليوم الخميس: "المتخصصون الروس الذين ذهبوا إلى أفريقيا لمحاربة أوميكرون يعملون بنجاح هناك".

ويقيم بوتين مؤتمره الصحفي السنوي منذ عام 2001، مُتطرقًا إلى كل الأحداث والمشاكل الداخلية التي تواجهها روسيا.

كقاعدة عامة، يعلن رئيس الدولة أولاً عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، ثم يحصل الصحفيون على فرصة لطرح الأسئلة.

فلاديمير بوتين ميكرون أفريقيا القارة الأفريقية

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