بوتين عن النقاش مع الغرب بشأن أزمة نافالني: لنقلب الصفحة!

وكالات:

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن النقاش مع زعماء الدول الغربية حول قضية أليكسي نافالني قائلا، "إذا لم يكن هناك شيء للإجابة، فلنقلب هذه الصفحة".

وخلال المؤتمر الصحفي السنوي الأخير، سئل الرئيس بوتين عن نافالني. ورد: "إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا مواد من دول أخرى تؤكد "تسممه"، لكنها لم تتلق إجابة واحدة".

وأضاف بوتين "اقترحت شخصيا على الرئيس الفرنسي، ومستشار جمهورية ألمانيا الفيدرالية، بسفر متخصصينا ومشاركتهم في عمليات التحقيق وأخذ العينات، على الأقل لتكون بداية لفتح قضية جنائية، فكان الصمت جوابا، لذا إذا لم يكن هناك شيء للإجابة فلنقلب هذه الصفحة".

كان بوتين أعلن أن المدون المعارض، أليكسي نافالني، يقبع في السجن بسبب ارتكابه جرائم وليس بسبب أنشطته السياسية، معرباً عن اعتقاده بأنه لا يجوز لأحد أن يستغل ثقة المجتمع لكسب مزايا اقتصادية ما، لنفسه تحت ستار الأنشطة السياسية.

في وقت سابق، أعلن نائب مدير قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية بالإنابة، قسطنطين فورونتسوف، أن روسيا تتوقع بحلول 16 أكتوبر الماضي، الحصول على ردود موضوعية من ألمانيا وفرنسا والسويد بشأن قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

كانت ألمانيا زعمت، بأن نافالني تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" الشالة للأعصاب، عقب إعلانها بأن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من مدينة أومسك الروسية.

وقضت محكمة في موسكو بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف على نافالني في فبراير الماضي، لاتهامه في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ، إضافة إلى قضية التشهير بأحد المحاربين القدامى.