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الصين تعارض قرار اليابان تصريف المياه الملوثة نوويًا في المحيط

06:39 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
الصين تعارض قرار اليابان تصريف المياه الملوثة نوويًا في المحيط

علم الصين و علم اليابان

الصين - (أ ش أ)

أعربت الصين عن بالغ قلقها ومعارضتها لقرار اليابان أحادي الجانب بتصريف المياه الملوثة بمواد نووية في البحر، ومضيها قدمًا في الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح أوردته وكالة "شينخوا": "في تجاهل تام للشواغل المشروعة والمعقولة للمجتمع الدولي، يواصل الجانب الياباني فقط المضي قدمًا في الاستعدادات لتصريف المياه الملوثة . ومن الواضح أن اليابان تريد فرض قرارها الخاطئ على المجتمع الدولي بأسره، وسيكون على جميع الدول المطلة على الباسيفيك تحمل خطورة مثل هذه الخطوة".

وأضاف : "تساءلت العديد من الدول ومجموعات بيئية دولية قائلة إنه إذا كانت المياه غير ضارة حقًا، فلماذا لا يصرفها الجانب الياباني في البحيرات أو يستخدمها لأغراض مدنية؟، كيف يمكن للمجتمع الدولي الوثوق في وعود اليابان فيما يتعلق بما إذا كانت المياه آمنة أم لا؟، على الجانب الياباني تقديم إجابات مسؤولة على كل هذه الأسئلة الأساسية".

وشدد على أن التعامل مع هذه القضية ليس من الأمور الخاصة باليابان إطلاقًا، بل إن الأمر يؤثر على البيئة البحرية والصحة العامة للعالم بأسره، حاثًا اليابان على الاستجابة لنداءات دول الجوار والمجتمع الدولي، وأن تلغي هذا القرار الخاطئ.

هذا المحتوى من

Asha
اليابان الصين تصريف المياه الملوثة

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