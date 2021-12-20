وفاة أربعة باكستانيين إثر حريق شب في خيمتهم في الأردن

عمان- (أ ف ب):

قضى أربعة باكستانيين هم أب وأم وطفلاهما الإثنين 20 ديسمبر 2021 في حريق شب بخيمتهم في محافظة البلقاء في شمال غرب الأردن، على ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال مصدر من مديرية الأمن العام في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء (30 كلم غرب عمان) تعاملت، فجر اليوم الاثنين، مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا".

وأوضح إن "الحريق أدى إلى وفاة أربعة أشخاص، أب وأم وطفلاهما، من جنسية آسيوية إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وأضاف ان "فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق".

وقال مصدر أمني ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "المتوفين هم من الجنسية الباكستانية".

يعمل آلاف الباكستانيين منذ عشرات السنين في الأردن خصوصا في الزراعة ويعيش أغلبهم في خيم أقيمت قرب المزارع التي يعملون فيها.

ولم يعرف بعد مصدر الحريق، ولكن في العادة تؤدي وسائل التدفئة البدائية والرخيصة إلى حصول مثل هذه الحرائق خصوصا وإن المملكة تتعرض لموجة برد ترافقها أمطار.