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عودة سائحي فضاء يابانيين إلى الأرض بعد 12 يوما في الفضاء

12:45 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
عودة سائحي فضاء يابانيين إلى الأرض بعد 12 يوما في الفضاء

يوساكو مايزاوا الملياردير الياباني

وكالات:

عاد ملياردير ياباني برفقة معاونه ورائد فضاء روسي إلى الأرض، بعدما أمضى 12 يوما في محطة الفضاء الدولية حيث صوّر مقاطع حول الحياة اليومية في الفضاء.

وقد رافق الملياردير الياباني يوساكا مايزاوا الشهير في عالم الموضة عبر الإنترنت البالغ 46 عاما ومعاونه يوزو هيرانو، في رحلة العودة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان عبر موقعها على الإنترنت "رحلة مركبة سويوز ام اس-20 السياحية انتهت". وحطت المركبة الاثنين 20 عند الساعة 03,13 ت غ الاثنين في سهوب كازاخستان.

وشكلت هذه الرحلة السياحية عودة وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إلى السياحة الفضائية بعد توقف رحلاتها عقدا فيما يتسم هذا القطاع في البلاد بفضائح فساد وصعوبات فنية ومالية.

ويشهد قطاع الرحلات الخاصة إلى الفضاء الخارجي حركة حاليا بعد دخول الشركات العملاقة التي يملكها كلّ من الأمريكيين ايلون ماسك (سبايس اكس) وجيف بيزوس (بلو اوريجن) والبريطاني ريتشارد برانسون (فيرجن غالاكتيك)، في سباق.

وفي سبتمبر، نظّمت سبايس اكس رحلة سياحية امتدت ثلاثة أيام شارك فيها أربعة أشخاص لم يسبق لهم أن ارتادوا المدار من قبل. وتخطّط لتنظيم رحلات سياحية إلى القمر في العام 2023.

الفضاء يوساكا مايزاوا يوزو هيرانو ألكسندر ميسوركين

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