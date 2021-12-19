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السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي يبحثان أوجه التعاون في مختلف المجالات

05:51 م الأحد 19 ديسمبر 2021
السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي يبحثان أوجه التعاون في مختلف المجالات

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الأحد.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت له المملكة العربية السعودية بوصفها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وأهمية توحيد الجهود لضمان أمن واستقرار أفغانستان ودعم كل ما يضمن تنمية الشعب الأفغاني.

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Asha
فيصل بن فرحان الرياض السعودية منظمة التعاون الإسلامي

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