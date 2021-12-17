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اليمن.. الجيش يحرر مواقع عسكرية والتحالف يعلن مقتل 180 حوثيا

05:45 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
اليمن.. الجيش يحرر مواقع عسكرية والتحالف يعلن مقتل 180 حوثيا

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تحرير مواقع عسكرية في محافظة مأرب شرقي البلاد، فيما أفاد التحالف العربي بمقتل 180 من مسلحي جماعة الحوثي.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أجبرت مليشيا الحوثي على التراجع من عدّة مواقع جنوب مأرب".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال معارك الساعات الماضية، تلقت خلالها المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

‏ومن ناحيته، أفاد التحالف العربي في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنه "نفذ 29 عملية استهداف ضد المليشيا (الحوثيين) في محافظتي مأرب والجوف باليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية".

‏‎وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 180 عنصراً إرهابيا".

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