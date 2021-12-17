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الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرًا لدى الصين

02:23 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرًا لدى الصين

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - أ ش أ

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرًا للولايات المتحدة لدى الصين؛ لينتهي بذلك أكثر من عام من شغور المنصب الدبلوماسي في بكين، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وكان الرئيس جو بايدن اختاره في أغسطس الماضي، ووافق مجلس الشيوخ بالأغلبية على تعيينه، بعدما سحب السناتور الجمهوري ماركو روبيو معارضته لتعيينه في هذا المنصب المهم.

يشار إلى أن نيكولاس بيرنز كان مستشارًا لوزير الخارجية جون كيري بين عامي 2014 و2017، وقد عمل في التدريس في جامعة "هارفارد".

هذا المحتوى من

Asha
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