البحرية الأمريكية تنقذ مهربي مخدرات إيرانيين عقب حريق بقاربهم

القاهرة - (د ب أ):

قالت البحرية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إنها أنقذت خمسة يشتبه بأنهم مهربو مخدرات من إيران بعد أن شب حريق في قاربهم تسبب في انفجار لدى وجوده ببحر عمان.

ونشرت البحرية الأمريكية صورا ومقطعا مصورا لمركب صغير تشب به النيران. ووقع الحادث يوم أمس الأربعاء.

وقبل الحريق، كانت قوات البحرية الدولية تشتبه في أن المركب يقوم بتهريب المخدرات.

وتم نقل اثنين من الخمسة بمروحية إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج، وتم نقل الثلاثة الآخرين بعد ذلك إلى السلطنة لإعادتهم لبلدهم. ولا يزال شخص واحد مفقودا.

وصادرت البحرية أيضا أكثر من 1745 كيلوجراما من الهيروين بقيمة إجمالا تقدر بنحو 7ر14 مليون دولار، وفقا للبيان.