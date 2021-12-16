Masrawy logo white

البحرية الأمريكية تنقذ مهربي مخدرات إيرانيين عقب حريق بقاربهم

09:05 م الخميس 16 ديسمبر 2021
البحرية الأمريكية تنقذ مهربي مخدرات إيرانيين عقب حريق بقاربهم

البحرية الأمريكية

القاهرة - (د ب أ):

قالت البحرية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إنها أنقذت خمسة يشتبه بأنهم مهربو مخدرات من إيران بعد أن شب حريق في قاربهم تسبب في انفجار لدى وجوده ببحر عمان.

ونشرت البحرية الأمريكية صورا ومقطعا مصورا لمركب صغير تشب به النيران. ووقع الحادث يوم أمس الأربعاء.

وقبل الحريق، كانت قوات البحرية الدولية تشتبه في أن المركب يقوم بتهريب المخدرات.

وتم نقل اثنين من الخمسة بمروحية إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج، وتم نقل الثلاثة الآخرين بعد ذلك إلى السلطنة لإعادتهم لبلدهم. ولا يزال شخص واحد مفقودا.

وصادرت البحرية أيضا أكثر من 1745 كيلوجراما من الهيروين بقيمة إجمالا تقدر بنحو 7ر14 مليون دولار، وفقا للبيان.

البحرية الأمريكية مهربي مخدرات إيرانيين حريق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. ليفربول 0 - 1 نيوكاسل.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا