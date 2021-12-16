مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

وكالات:

قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب 2 آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس إنه "قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب 2 آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية".

وقال مسعفون من نجمة داود الحمراء، إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا السيارة بالقرب من البوابة الخلفية للمستوطنة.. وفي المقعد الخلفي كان يجلس شابا في العشرينات فاقدا للوعي مصابا بطلقات نارية في جسده.. وبمساعدة طبيب من جيش الدفاع الإسرائيلي بالقوة، قدمنا له العلاج الطبي لكن اعلن عن وفاته لاحقا".

وأضافوا أنه "سائق المركبة وراكب آخر كانا على وعي تام بعد إصابتهما بجروح طفيفة من الزجاج المكسور.. وقدمنا لهما العلاج الطبي العاجل في الميدان وتم نقلهما إلى المستشفى عندها".