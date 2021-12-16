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فرنسا تحظر القادمين من بريطانيا بسبب "أوميكرون"

04:16 م الخميس 16 ديسمبر 2021
فرنسا تحظر القادمين من بريطانيا بسبب "أوميكرون"

فرنسا تحظر القادمين من بريطانيا بسبب "أوميكرون"

باريس - أ ش أ

أعلن مسؤولون فرنسيون، اليوم الخميس، إنه سيتم حظر القادمين من بريطانيا العظمى بسبب الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أولئك الذين قدموا أسبابًا مقنعة للسفر فقط سيسمح لهم بدخول فرنسا من بريطانيا بعد منتصف ليل السبت، مضيفة أن أي شخص يصل من بريطانيا سيتعين عليه عزل نفسه، ومن ناحية أخرى، يتم إعفاء سائقي الشاحنات بسبب مخاوف تتعلق بسلاسل التوريد.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس ،في بيان له، إن الحظر يهدف إلى مكافحة الانتشار السريع للغاية لمتغير "أوميكرون " في المملكة المتحدة"، بحسب "الجارديان".

وشهدت المملكة المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالفيروس اليومية، بعد تسجيل 79 ألف حالة، متجاوزًة الرقم القياسي السابق في يناير بحوالي 10 آلاف حالة.

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