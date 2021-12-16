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وزير خارجية السعودية يصل القاهرة للقاء سامح شكري

01:21 م الخميس 16 ديسمبر 2021
وزير خارجية السعودية يصل القاهرة للقاء سامح شكري

سامح شكري مع نظيره السعودي ‫الأمير فيصل بن فرحان آ

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في زيارة للبلاد لعقد جلسة مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية عن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ويبحث الجانبان خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية السعودية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات .

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