التهديد الروسي لأوكرانيا يخيم على قمة قادة الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بروكسل اليوم الخميس عدة موضوعات على رأسها الوضع في بيلاروس والتوتر المتزايد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتوفير الجرعات المعززة من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من روسيا ، قال دبلوماسي في التكتل قبيل انعقاد القمة :"الرسالة هي أننا جميعا متفقون على أنه إذا كان هناك عمل عدائي فإن قواعد اللعبة ستتغير".

وقالت مصادر الناتو في وقت سابق، إن روسيا حشدت ما بين 75 و 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة مما زاد من حدة التوتر مع التحالف العسكري الغربي.

بيد أن روسيا نفت مرارا أي خطط لشن مثل هذا الهجوم.

وحث الاتحاد الأوروبي روسيا على تخفيف التصعيد، ولكنه تحرك في الوقت ذاته لردع موسكو عن قيامها بأي "عدوان" آخر عبر التهديد بفرض عقوبات مشددة جديدة بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة.

وستستعرض القمة أيضا الأزمة الحدودية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس بعد اعتماد حزمة خامسة من العقوبات التي تستهدف نظام ألكسندر لوكاشينكو.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بنقل المهاجرين عمدا من مناطق الأزمات إلى الحدود الشرقية للتكتل ردا على العقوبات الغربية، بيد أن مينسك تنفي ذلك.

وسيبحث قادة التكتل أيضا بدء تنفيذ حملة التطعيم التعزيزية لفصل الشتاء وكذا توزيع اللقاحات المضادة لكورونا على الدول الأكثر فقرا لمنع ظهور متحورات جديدة من الفيروس.

كما ستبحث القمة مسألة ارتفاع أسعار الطاقة وخطر التضخم على فترة ما بعد تعافي الاتحاد الأوروبي من جائحة كورونا.