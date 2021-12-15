وزارة العدل الليبية والأمم المتحدة يشددان على أهمية حماية نزاهة واستقلالية القضاء الليبي

طرابلس - أ ش أ

شددت وزارة العدل الليبية والأمم المتحدة على أهمية حماية نزاهة واستقلالية القضاء الليبي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في تغريدة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، عقب لقائها وزيرة العدل حليمة إبراهيم بالعاصمة الليبية (طرابلس).

وقالت وليامز - في التغريدة التى نشرتها على حسابها الرسمي بموقع (تويتر) - التقيت بوزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وأثنيتُ على جهودها في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون، وشددنا سوياً على أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء.