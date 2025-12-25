تركيا: القبض على 115 مشتبها في عملية ضد تنظيم داعش

أنقرة (د ب أ)

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 115 مشتبها بهم في الانتماء لتنظيم داعش، "بعد اتضاح تخطيطهم لهجمات وأعمال تستهدف تركيا، وخاصة غير المسلمين، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة"، بحس بما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أنه "في إطار التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، تم التوصل إلى معلومات تشير إلى أن التنظيم يخطط لشن هجمات تستهدف غير المسلمين، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة".

وأضاف البيان أنه "جرى تنفيذ عمليات مداهمة متزامنة في 124 موقعا بعموم إسطنبول، حيث تم خلال التفتيش ضبط مسدسات وذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية".

وأكدت النيابة العامة أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 115 مشتبها به، وأن الجهود لا تزال متواصلة للقبض على مشتبهين آخرين.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد أيام من شن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات عسكرية واسعة النطاق في سوريا المجاورة لـ "القضاء" على مقاتلين ومواقع أسلحة تابعة لتنظيم داعش، ردا على كمين نسب إلى التنظيم أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وشنت قوات الأمن السورية أيضا عمليات ضد تنظيم داعش خلال الأيام الماضية، شملت غارتين على ضواحي العاصمة السورية، دمشق، حسب وكالة (أ ب).

وأفاد المسؤولون السوريون بالقبض على طه الزعبي، الذي تم تحديد هويته بأنه زعيم تنظيم داعش في منطقة دمشق، خلال تلك الغارات، بينما تم قتل محمد شحادة، وهو قائد كبير في التنظيم بسوريا.