البرلمان السوري: أهالي الجولان المحتل متمسكون بهويتهم في مواجهة الاحتلال

سوريا - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أن أهالي الجولان العربي السوري المحتل كانوا وما زالوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تمسكهم بهويتهم السورية، رافضين أساليب الترغيب والترهيب التي فرضت عليهم انطلاقاً من ثقتهم بأن يوم التحرير قادم لا محالة.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري في كلمة له بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان السوري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن كفاح الشعب العربي السوري ينطلق أساساً من الوفاء لمبادئه وثوابته وفي مقدمتها استعادة كامل تراب الجولان وتحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.

وأشار صباغ إلى عدم مشروعية قرار الضم المذكور حيث اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت بالأغلبية الساحقة قراراً دعت فيه الاحتلال للانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وأعقبته بقرار آخر حول بطلان الإجراءات في الجولان المحتل، وخاصة قرار الضم .

وتوجه صباغ في ختام كلمته بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الجولان وشهداء سوريا، وإلي الصامدين في الجولان ولرجال الجيش السوري حصنه المنيع