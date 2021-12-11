دراسة: فعالية لقاح فايزر ضد أوميكرون تصل إلى 22.5% فقط

واشنطن - (د ب أ)

كشفت تجارب معملية في جنوب أفريقيا أن جرعتين من لقاح شركة فايزر أثبتتا فعالية بنسبة 5ر22% فقط ضد الإصابة بمتحور أوميكرون، ولكن بإمكانهما مقاومة الأعراض المرضية الحادة.

وأصدر باحثون في معهد أبحاث الصحة الأفريقية في ديربان بيانات إضافية عن دراسة محدودة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونظر البحث فى عينات بلازما الدم من 12 مشاركا. ووجد العلماء أن أميكرون أدى إلى انخفاض بحوالي 41 ضعفا في مستويات تحييد الأجسام المضادة التي ينتجها أشخاص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك مقارنة بالسلالة التى تم اكتشافها فى الصين منذ عامين تقريبا.

وقال فريق العلماء بقيادة رئيس المختبر أليكس سيجال أن هذا "يضر أساسا بقدرة اللقاح على الحماية من الإصابة". وقالوا إنه لا تزال هناك حماية كافية ضد الأعراض المرضية الحادة.

وكان الفريق البحثى أول من أظهر هذا الأسبوع أن هذا المتحور الذي عُثر عليه علماء في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وأعلن يوم 25 نوفمبر يمكن أن يهرب الى حد كبير ولكن ليس بشكل كامل من الأجسام المضادة التى ينتجها لقاح فايزر.

ومع ذلك، قال الفريق إن جرعة معززة يمكن أن تزيد من المناعة. وتم دعم ذلك من خلال الدراسات التي أجرتها شركة فايزر نفسها.